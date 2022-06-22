الأربعاء 22-06-2022
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كتيبة المغاوير/ 61 تنفذ التمرين “جبل 3” مع القوات الخاصة الفرنسية

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الأربعاء، 22-06-2022 04:49 م

كتيبة المغاوير/ 61 تنفذ التمرين “جبل 3” مع القوات الخاصة الفرنسية

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الوكيل الإخباري - نفذت كتيبة التدخل السريع المغاوير/61 احدى وحدات لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تمريناً تعبوياً بمشاركة فريق من القوات الخاصة الفرنسية الصديقة اليوم الأربعاء، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والمندوبة الدبلوماسية للسفارة الفرنسية وعدد من الملحقين العسكريين.

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واشتمل التمرين التعبوي المشترك “جبل 3” على القتال في المناطق الجبلية، وكيفية إنقاذ محتجزين، وعمليات الإخلاء الطبي الأرضي والجوي في المناطق الجبلية، وإعادة التزويد اللوجستي، واستخدام عناصر الاستطلاع والقناصين في البيئة الجبلية.


ويهدف التمرين الذي استمر ليومين إلى تدريب المشاركين على الاستجابة الفورية لأي طارئ من خلال التنسيق المشترك، والتعامل مع كافة الظروف والمعاضل التي تفرضها طبيعة الموقف، وأظهر المشاركون لياقة بدنية عالية ودقة ومهارة في استغلال طبيعة الأرض الجبلية.


 




 

 


 

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