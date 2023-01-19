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الخميس، 19-01-2023 03:58 م

كرنفال العقبة السياحي يرفع نسبة الحجوزات الفندقية إلى 52 %

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الوكيل الاخباري- رفع كرنفال العقبة السياحي الذي انطلق الأسبوع الماضي تحت شعار "الدفا جنوبي"، نسبة الحجوزات الفندقية بالعقبة من 37 بالمئة إلى 52 بالمئة نهاية هذا الأسبوع.

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وقال مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي، إن نسبة الإشغال في فنادق العقبة نهاية الأسبوع بلغت 52 بالمئة، موزعة على فئات نجوم الفنادق.


وأضاف أن مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة سيستقبل 26 رحلة طيران خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، مؤكدا أن جدول رحلات الملكية الأردنية متغير وحسب الطلب والعرض.

 




 

 


 

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