كرنفال للتراث الشعبي في مادبا

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية ثقافة محافظة مادبا بالتعاون مع مركز زها الثقافي بماعين اليوم "كرنفال التراث الشعبي" ضمن مشروع المدن الثقافية "أقضية محافظة مادبا".



وقال مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة، إن المشروع يهدف إلى الحفاظ على التراث المادي الذي يعتبر عنصرا مهما ورابطا أساسيا في المجتمع ضمن نهج وزارة الثقافة للتعريف بالتراث المادبي، مشيرا الى أن إنتاج سيدات المجتمع المحلي المعني بالتراث في المحافظة يدعم النساء اقتصاديا.

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