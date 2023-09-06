الأمن العام : البحث جارٍ عن شخص طعن شقيقه ولاذ بالفرار

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعرض فتى يبلغ من العمر 17 عاما، إلى طعنة بواسطة أداة حادة من قبل شقيقه البالغ من العمر 25 عاما، خلال مشاجرة وقعت بينهما في محافظة مادبا ، وفقا لما اكده مصدر امني .



وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري ان الفتى تلقى الطعنة في خاصرته، وأسعف إلى أحد المستشفيات القريبة، وحالته الصحية حسنة، فيما تبحث الأجهزة الأمنية عن شقيقه لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

اضافة اعلان