الأربعاء 06-09-2023
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الأمن العام : البحث جارٍ عن شخص طعن شقيقه ولاذ بالفرار

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الأربعاء، 06-09-2023 01:49 م

الأمن العام : البحث جارٍ عن شخص طعن شقيقه ولاذ بالفرار

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعرض فتى يبلغ من العمر 17 عاما، إلى طعنة بواسطة أداة حادة من قبل شقيقه البالغ من العمر 25 عاما، خلال مشاجرة وقعت بينهما في محافظة مادبا ، وفقا لما اكده مصدر امني . 

وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري ان الفتى تلقى الطعنة في خاصرته، وأسعف إلى أحد المستشفيات القريبة، وحالته الصحية حسنة، فيما تبحث الأجهزة الأمنية عن شقيقه لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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