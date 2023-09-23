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السبت، 23-09-2023 01:05 م

مادبا.. ارتفاع عدد السياح 116 %

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الوكيل الاخباري - قال مدير السياحة في مادبا وائل الجعنيني ان عدد السياح الذين زاروا المحافظة منذ بداية العام ولنهاية شهر تموز الماضي بلغ 418344 سائح من الجنسيات الاميركية والايطالية والفرنسة والاسبانية وغيرها.

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واضاف الجعنيني ان جميع من دخلوا المحافظة زاروا كافة المواقع السياحية الهامة والمواقع الاثرية المنتشرة بالمحافظة واطلعوا على المخزون الاثري والسياحي.

وبين ان هناك ارتفاعا بعدد الزوار عن العام الماضي بنسبة 116 بالمئة .

 

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