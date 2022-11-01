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الثلاثاء، 01-11-2022 02:47 م

كريشان يؤكد ضرورة معالجة التداخلات بين سلطة وادي الأردن وبلديات الأغوار

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الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ضرورة معالجة التداخلات في الصلاحيات بين سلطة وادي الأردن وبلديات الأغوار، وبما يخدم الطرفين ويسهم في تقديم الخدمات للمواطنين.اضافة اعلان


وقال: إننا ننطلق من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بالعمل الميداني، بهدف التعرف عن قُرب على احتياجات البلديات والمواطنين والعمل ما أمكن على معالجة القضايا والتحديات التي تواجه البلديات على أرض الواقع.

وأضاف كريشان خلال جولة ميدانية اليوم الثلاثاء، شملت بلديات معدي ودير علا والعارضة ولقاء المجالس البلدية فيها بأن رئيس الوزراء الدكتور بِشر الخصاونة يتابع بشكل دائم في لقاء الوزراء مع المواطنين للتعرف على احتياجاتهم في أماكن تواجدهم وسكنهم.

وأشار إلى أن المجالس البلدية في المملكة، لمست على أرض الواقع نجاح الزيارات الميدانية لفريق الوزارة إلى مراكز البلديات ومناطقها، كما شعر المواطن كذلك أن هذه اللقاءات التي يجري عقدها في البلديات تشكل سنداً قوياً للمجالس البلدية، وحافزا مهما لتوسيع الخدمات التي تقدمها البلديات لهم من جهة.

 




 

 


 

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