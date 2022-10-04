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4 مليار و353 مليون دينار حجم التداول العقاري في المملكة خلال 9 أشهر

الثلاثاء، 04-10-2022 11:35 ص

4 مليار و353 مليون دينار حجم التداول العقاري في المملكة خلال 9 أشهر

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الوكيل الإخباري - ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة بلغت 24% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، ليبلُغ 4 مليارات و353 مليون دينار تقريباً.اضافة اعلان


ووفق البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة الثلاثاء، ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر أيلول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 22% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته 24% مقارنةَ بالشهر السابق؛ ليبلُغ 529 مليون دينار أردني تقريباً.

وارتفعت قيمة الإيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 38% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلُغ 199,629,332 دينار أردني.

وارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر أيلول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 31% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته 27% مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ 24,268,491 دينار أردني.

كما انخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 0.5% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلُغ (84,791,170) دينار أردني.

وارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر أيلول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 5% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته 15% مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (10,305,349) دينار أردني.

وارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 24% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلُغ (284,420,502) دينار أردني.

كما ارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر أيلول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 22% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته 24% مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (34,573,840) دينار أردني.

وارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 30% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، حيث بلغت (225,829,707) دينار.

وارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر أيلول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 6% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته 34% مقارنةً بالشهر السابق؛ حيث بلغت (24,115,446) ديناراً.

وارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 20%، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت 11%، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 36% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.

كما ارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال شهر أيلول من عام 2022 بنسبة بلغت (%13) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (11%) مقارنةً بالشهر السابق، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%17) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وانخفضت بنسبةٍ بلغت (3%) مقارنةً بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%5) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، في حين انخفضت بنسبة بلغت (24%) مقارنةً بالشهر السابق.

وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%8)، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%3)، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%9) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.

وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر أيلول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%11) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (16%) مقارنةً بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%6) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وانخفضت بنسبةٍ بلغت (%19) مقارنةً بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%13) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفضت بنسبةٍ بلغت (15%) مقارنةً بالشهر السابق.

 




 

 


 

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