كريشان يتفقد واقع الخدمات في بلدتي غرب إربد والطيبة

الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، ضرورة قيام البلديات بتفعيل أنظمة تحصيل عوائدها البالغة نحو 350 مليون دينار لتمكينها من سداد مديونتها المقدرة بحوالي 320 مليون دينار.



وقال كريشان، خلال جولة له على بلديتي غرب إربد والطيبة الجديدة رافقه فيها أمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات، ومحافظ اربد رضوان العتوم، ورئيس مجلس المحافظة خلدون بني هاني، أن من شأن ذلك رفع سوية الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين، وتعزيز خططها التنموية والاستثمارية بالتشارك مع القطاع الخاص.

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