وزير الخارجية يثمن دعم الولايات المتحدة للأردن

الوكيل الاخباري - استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد في مقر الوزارة، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الدبلوماسية العامة والشؤون العامة إليزابيث آلين.



وبحث الصفدي وآلين خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المملكة والولايات المتحدة في مختلف المجالات، وأكدا عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والحرص على تطويرها.



وثمّن الصفدي الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة، وشدد على أهمية هذا الدعم في رفد العملية التنموية وفي مواجهة تبعات الأزمات الإقليمية عليها.

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