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الثلاثاء، 06-09-2022 06:16 م

كريشان: لا مخاوف من مشاركة الشباب في العمل السياسي والحزبي

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الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المُكلف، توفيق كريشان، إن التشريعات الجديدة تضمنت نصوصًا واضحة لتمكين الشباب والمرأة وإزالة المخاوف أمامهم للانخراط في العمل السياسي و الحزبي، وإتاحة الفرص لهم للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والحزبية وصولاً لتشكيل الحكومات البرلمانية.

جاء ذلك خلال حوار الوزير، اليوم الثلاثاء، مع عدد من طلبة جامعة اليرموك، بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، ومدير عام مركز الحياة – راصد الدكتور عامر بني عامر، ضمن حملة وطنية أطلقتها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لتعزيز المشاركة السياسية "المشاركة مسؤولية الجميع"، بالتعاون مع جامعة اليرموك، ومركز راصد.

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