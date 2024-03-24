كريشان يرعى إفطار عمال الوطن ببلدية عين الباشا

الوكيل الإخباري - رعى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان حفل الإفطار الذي نظمه رئيس بلدية عين الباشا الجديدة جمال الواكد الفاعوري لعمال الوطن العاملين في البلدية، بحضور محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود وحوالي 280 عامل وطن.

اضافة اعلان



وقال رئيس البلدية الفاعوري خلال الحفل الذي حضره عدد من الأعيان والنواب ورؤساء البلديات وشيوخ العشائر والوجهاء في محافظة البلقاء ولواء عين الباشا، وأعضاء مجلس بلدية عين الباشا الجديدة إن تكريم عمال الوطن بهذا الشكل هو خطوة حميدة دأبت البلدية على تنظيمها سنويا، مؤكدا أن عمال الوطن هم ركيزة أساسية في العمل البلدي.