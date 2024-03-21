مجلس أمناء جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع يختار لجان التحكيم

الوكيل الإخباري - اختار مجلس أمناء جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع، في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة لجان تحكيم حقول الدورة الحادية عشرة.

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وتتضمن مواضيع الجائزة ثلاثة حقول هي (الآداب والفنون) وتم اختيار لجنة تحكيم تضم الدكتور وليد العناتي، والدكتور عيسى برهومة، والدكتور صلاح الناجم، وحقل (العلوم) تم اختيار لجنة تحكيم تضم الدكتور عمر الزعبي، والدكتور غيث عبندة، والدكتورة تيسير عبدالحميد، وحقل (المدينة العربية) وتم اختيار لجنة تحكيم تضم الدكتور يامين البيتاوي، والدكتور عصام شحرور، والدكتورة سماح الخطيب.



كان مجلس أمناء الجائزة أعلن عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الحادية عشرة (2023-2024) على أن تسلم الترشيحات والأعمال في موعد أقصاه 31 كانون الثاني لعام 2024.



وتضمنت المواضيع المشاركة حقول الآداب والفنون موضوع (دور التكنولوجيا في تعليم اللغة العربية تطبيقات)، وفي العلوم موضوع (الذكاء الاصطناعي والتعليم، فرص وتحديات)، والمدينة العربية (المدن الجديدة، فرص وتحديات).



ويترأس مجلس أمناء الجائزة دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، ويضم في عضويته رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، وأمين عمان الكبرى، ورؤساء الجامعات الأردنية، والهاشمية، واليرموك، والبلقاء التطبيقية، والحسين التقنية، وأمين عام منتدى الفكر العربي، ويشرف على الجائزة مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى.



وتُمنح الجائزة التي يديرها من أمانة عمان علي المشاقبة، مرة كل عامين. وتهدف إلى بناء تنافس إيجابي خلاق بين العلماء والمبدعين الأردنيين والعرب، ودعم المبدعين والعلماء.