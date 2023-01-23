كريشان يشكل لجنة لتسهيل عمل مجالس المحافظات

الوكيل الاخباري- قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان تشكيل لجنة برئاسة أمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات بهدف تسهيل مهمة عمل مجالس المحافظات وزيادة نسب الإنجاز السنوي، وذلك على إثر الاجتماع الذي عقده كريشان مع رؤساء المجالس الأسبوع الماضي.

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وتضم اللجنة في عضويتها أمين عام وزارة المالية، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى، ومدير عام دائرة الموازنة العامة، والمستشار للشؤون القانونية بوزارة الإدارة المحلية، ورؤساء مجالس محافظات العاصمة والعقبة وجرش والبلقاء، ومدير مديرية مجالس المحافظات بالوزارة.