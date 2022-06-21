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الثلاثاء، 21-06-2022 06:19 م

كريشان يطلع على واقع الخدمات في بلديتي إربد والوسطية

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الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن البلديات التي تقدم على تنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص ستحظى بدعم الوزارة الكامل؛ بهدف النهوض بالدور التنموي للبلديات بما ينعكس على تطوير مجموع خدماتها.

جاء ذلك خلال زيارة كريشان بلدية إربد ولقائه رئيسها الدكتور نبيل الكوفحي وأعضاء المجلس البلدية، بحضور المحافظ رضوان العتوم، وأمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، ورئيس مجلس المحافظة خلدون بني هاني، وعدد من نواب المحافظة.

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