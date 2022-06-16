كريشان: 90 مليون يورو لإقراض البلديات لإقامة مشاريع في الطاقة المتجددة

الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، إن 100 بلدية من بلديات المملكة ستستفيد من مشروع كفاءة استخدام الطاقة في البلديات، البالغة كلفته 90 مليون يورو، والمُموَّل مناصفة بين بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك تنمية المدن والقرى بسعر فائدة تشجيعي.



وأشار كريشان خلال رعايته اليوم الخميس، اللقاء التعريفي بمشروع كفاءة استخدام الطاقة في البلديات الذي نظمه بنك تنمية المدن والقرى، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والشركة الاستشارية للمشروع في العقبة، إلى أن هذه الفرصة تتفق مع الرؤى والتطلعات الملكية، لإقامة مشاريع تنموية في مجال الطاقة المتجددة، بما فيها إنشاء مزارع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، وإقامة محطات للشحن السريع للسيارات الكهربائية داخل المدن وعلى الطرق الخارجية.

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