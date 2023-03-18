السبت 18-03-2023
الوكيل الاخباري

ليتوانيا تساعد أوكرانيا بسيارات مصادرة من المهربين

حملة طبية شاملة في العقبة

زيلينسكي يفرض عقوبات شخصية على الرئيس السوري بشار الأسد

انتهاء مناورات بحرية مشتركة لروسيا والصين وإيران في بحر العرب

الأشغال تعلن فتح غرف الطوارئ الأحد تزامنًا مع الظروف الجوية المتوقعة

مطالبة بتسريع صرف الرديات الضريبية للمصانع

إيران تحدد أول أيام شهر رمضان المبارك

قطاع الكهربائيات والإلكترونيات: الاقبال ليس بطموح ومستوى التجار بالرغم من العروض

فيديو.. نجاة طفلة من هجوم مجموعة من الكلاب الضالة في العقبة

حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

السبت، 18-03-2023 02:43 م

كريشان يفتتح عددا من الأنشطة التنموية في مأدبا

1679139722463


الوكيل الإخباري- رعى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم السبت، عددا من الأنشطة التي نظمتها بلدية مادبا الكبرى احتفاءً بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور محافظ مأدبا نايف الهدايات ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام ونواب المحافظة ورؤساء بلديات المحافظة وعدد من أبناء المجتمع المحلي.

اضافة اعلان


فقد افتتح كريشان ميدان الملك عبدالله الثاني عند مدخل مادبا الشرقي، اضافة إطلاق الخطة الاستراتيجية التنموية لبلدية مادبا للاعوام 2023 - 2026 الذي أقيم في مسرح معهد مادبا لفن الفسيفساء والترميم.


وجال في الشارع السياحي، حيث اطلع على إنجازات البلدية في المجالات التنموية والسياحة والأثرية والثقافية والاجتماعية والعيش المشترك، ثم دشن إعادة تأهيل مبنى القاعة الهاشمية.


كما افتتح بازار سيدات مادبا، حيث اطلع على المنتجات التي تنتجها السيدات في البيوت، مدشنا أعلى سارية في مادبا ثم أفتتح في قضاء ماعين قاعات نادي ماعين الرياضي والذي جاء من مشاريع اللامركزية ويتسع حوالي 600 شخص.
وقال كريشان في كلمته خلال الحفل" إنني أعتبر الخطة الاستراتيجية التنموية لبلدية مادبا خارطة طريق للمجلس البلدي وأهل مادبا وصولاً إلى مدينة ذكية ومستدامة شاملة لنُطلق معاً.


وأضاف" لقد اطلعتُ على محاور الخطة التي أتمنى أن تكون قد انطلقت من احتياجات مختلف مناطق البلدية بالشراكة مع المجتمع المحلي للبلدية"، مشيرا ألى أهمية مراعاتها ترتيب الأولويات لأن الشراكة بين البلديات والمجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات هي أفضل السُبل لتوطيد الثقة بين المواطن والبلدية، إضافة إلى توسيع خدمات البلديات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية التي نريدها أن تكون الأساس القوي لترسيخ التنمية الوطنية الشاملة.


وأكد كريشان أن محافظة مأدبا تتمتع بخصائص مهمّة وميزة نسبية تجعل منها دائماً محافظة ذات إرث تاريخي وأثري وسياحي وزراعي وصناعي وتجاري واجتماعي مع طبيعة متنوعة وثرية يمكن استثمارها بشكل ممتاز لإقامة مشروعات تنموية محلية، بالشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في توفير فرص عملٍ للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير دخل سنوي لبلديات المحافظة .


وأكد أن أجمل هدية نقدمها لقائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني في خضم احتفالات الأردن بعيد ميلاده وكذلك في جميع الأعياد الوطنية هي إقامة مشاريع تنموية لأن الدولة في مئويتها الثانية تقوم على تعظيم الإنجازات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2b40826522b323a4ef3b029a65156274

حملة طبية شاملة في العقبة

e83b75eb-9d57-45d1-b9bd-e05de5f28bca

الأشغال تعلن فتح غرف الطوارئ الأحد تزامنًا مع الظروف الجوية المتوقعة

1679144837404

افتتاح معرض الطريق الملوكي للفنون التشكيلية في جاليري رأس العين

electronics-w700

قطاع الكهربائيات والإلكترونيات: الاقبال ليس بطموح ومستوى التجار بالرغم من العروض

55

فيديو.. نجاة طفلة من هجوم مجموعة من الكلاب الضالة في العقبة

320231693815109568557

عقل يتوقع انخفاض أسعار المحروقات في الأردن من 7 -10% الشهر القادم

أخبار متعلقة
220232115052320862209

كريشان يعلن عن 4 منح لأبناء عمال الوطن في جامعة الزرقاء