كريشان يفتتح عددا من الأنشطة التنموية في مأدبا

الوكيل الإخباري- رعى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم السبت، عددا من الأنشطة التي نظمتها بلدية مادبا الكبرى احتفاءً بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور محافظ مأدبا نايف الهدايات ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام ونواب المحافظة ورؤساء بلديات المحافظة وعدد من أبناء المجتمع المحلي.

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فقد افتتح كريشان ميدان الملك عبدالله الثاني عند مدخل مادبا الشرقي، اضافة إطلاق الخطة الاستراتيجية التنموية لبلدية مادبا للاعوام 2023 - 2026 الذي أقيم في مسرح معهد مادبا لفن الفسيفساء والترميم.



وجال في الشارع السياحي، حيث اطلع على إنجازات البلدية في المجالات التنموية والسياحة والأثرية والثقافية والاجتماعية والعيش المشترك، ثم دشن إعادة تأهيل مبنى القاعة الهاشمية.



كما افتتح بازار سيدات مادبا، حيث اطلع على المنتجات التي تنتجها السيدات في البيوت، مدشنا أعلى سارية في مادبا ثم أفتتح في قضاء ماعين قاعات نادي ماعين الرياضي والذي جاء من مشاريع اللامركزية ويتسع حوالي 600 شخص.

وقال كريشان في كلمته خلال الحفل" إنني أعتبر الخطة الاستراتيجية التنموية لبلدية مادبا خارطة طريق للمجلس البلدي وأهل مادبا وصولاً إلى مدينة ذكية ومستدامة شاملة لنُطلق معاً.



وأضاف" لقد اطلعتُ على محاور الخطة التي أتمنى أن تكون قد انطلقت من احتياجات مختلف مناطق البلدية بالشراكة مع المجتمع المحلي للبلدية"، مشيرا ألى أهمية مراعاتها ترتيب الأولويات لأن الشراكة بين البلديات والمجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات هي أفضل السُبل لتوطيد الثقة بين المواطن والبلدية، إضافة إلى توسيع خدمات البلديات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية التي نريدها أن تكون الأساس القوي لترسيخ التنمية الوطنية الشاملة.



وأكد كريشان أن محافظة مأدبا تتمتع بخصائص مهمّة وميزة نسبية تجعل منها دائماً محافظة ذات إرث تاريخي وأثري وسياحي وزراعي وصناعي وتجاري واجتماعي مع طبيعة متنوعة وثرية يمكن استثمارها بشكل ممتاز لإقامة مشروعات تنموية محلية، بالشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في توفير فرص عملٍ للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير دخل سنوي لبلديات المحافظة .



وأكد أن أجمل هدية نقدمها لقائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني في خضم احتفالات الأردن بعيد ميلاده وكذلك في جميع الأعياد الوطنية هي إقامة مشاريع تنموية لأن الدولة في مئويتها الثانية تقوم على تعظيم الإنجازات.