الخصاونة يشارك في الاجتماعات الأردنية الإماراتية المصرية للتكامل الصناعي

الوكيل الإخباري - يشارك رئيس الوزراء بشر الخصاونة في اجتماعات التعاون الثلاثي الأردني الإماراتي المصري للتكامل الصناعي التي تبدأ في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، السبت.

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ومن المنتظر، أن يوقع الأردن والإمارات ومصر في ختام الاجتماعات الأحد بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقا ثلاثيا لإقامة شراكة استراتيجية تدعم وتعزز التكامل الصناعي في البلدان الثلاث.



ويضم الوفد الأردني المشارك في الاجتماعات وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول والسفير الأردني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة نصار الحباشنة وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي وعددا من ممثلي القطاعات والمؤسسات الصناعية والتجارية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص.

