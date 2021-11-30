كسوف كلي للشمس السبت المقبل

الوكيل الإخباري - أكد الخبير الفلكي عماد مجاهد من مرصد وادي رم/ أم الدامي الفلكي، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن كسوفا كليا للشمس سيحدث بإذن الله تعالى صباح يوم السبت المقبل، إلا أنه لن يشمل أيا من الدول العربية والإسلامية ومن ضمنها الأردن.

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وقال مجاهد اليوم الثلاثاء، إن ذروة الكسوف ستكون في تمام الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الاردن، وينتصف الساعة 11:06 دقائق، وعليه يستغرق كسوف الشمس 1:54 ساعة.



وأضاف أن الكسوف سيشاهد كليا أي ينكسف كل قرص الشمس في الدائرة القطبية الجنوبية، بينما يشاهد جزئيا أي ينكسف جزء من قرص الشمس في جنوب افريقيا والجزء الجنوبي من المحيط الأطلسي وجزء من قارة استراليا.



وأشار إلى أن الكسوف الكلي للشمس من الظواهر الفلكية الطبيعية الجميلة التي تحدث عندما يحجب القمر ضياء الشمس عن مناطق معينة على سطح الأرض أثناء وجوده على خط واحد ما بين الشمس والأرض أي عندما يكون القمر في الاقتران، كما يعد كسوف الشمس الظاهرة الفلكية الوحيدة التي يمكن فيها رؤية قرص القمر بالعين المجردة أثناء وجوده في الاقتران وهذه الحالة تعد ولادة الهلال فلكيا.

