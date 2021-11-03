الاردن يحصل على تمويل بريطاني للمناخ والبيئة

الوكيل الاخباري–

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أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم 50 مليون جنيه إسترليني لدعم الانتقال بالطاقة والبنية التحتية والنمو الصديق للبيئة والنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما فيها الأردن.وقالت السفارة البريطانية بعمان، في بيان، اليوم الاربعاء، إن وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي اعلن اليوم، عن تقديم تمويل بريطاني قدره 50 مليون جنيه إسترليني للشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي، وهي مبادرة أطلقها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2 تشرين الثاني خلال فعالية على هامش قمة العمل المناخي 26 في غلاسكو.واضافت ان هذه الشراكة التي يديرها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تهدف إلى إطلاق الاستثمارات والحلول التي تقلل أو تمنع انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وتعزز الصمود، وتخفف من التضرر بسبب تغير المناخ وتحمي البيئة.واشارت الى ان هذا التمويل من المملكة المتحدة سوف يستخدم لحشد أموال من القطاع الخاص لدعم الجهود في جميع أنحاء شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك في المغرب والجزائر ومصر وتونس والأردن ولبنان. كما سيساهم في دعم الانتقال بالطاقة، وإنشاء البنية التحتية والنمو الصديق للبيئة في المنطقة.