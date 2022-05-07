كشف سبب انهيار منزل في السلط

الوكيل الإخباري

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- أوعز وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس البناء الوطني المهندس يحيى الكسبي، اليوم السبت، لفرق التفتيش الرقابية في الوزارة والتابعة لمجلس البناء الوطني الأردني بالكشف على مبنى حدث فيه انهيار بمدينة السلط في محافظة البلقاء.وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه تبين للجنة التي قامت بالكشف، أن المبنى القائم قديم تم انشاؤه على فترات منذ السبعينات وتم مؤخرًا عمل توسعة لأحد العقدات (شرفة) حيث أثناء فك طوبار العقدة صباح اليوم حدث انهيار للعقدة وذلك نتيجة لعدم الالتزام بقانون البناء الوطني من حيث اصدار الرخص اللازمة من الجهات ذات العلاقة وبناء على مخططات هندسية معتمدة مصادق عليها من قبل نقابة المهندسين ويتم تنفيذها من قبل مقاول مصنف ومسجل لدى نقابة المقاولين.وأكدت أن اللجنة أنها وضعت التوصيات الفورية الواجب تنفيذها بالسرعة العاجلة.ودعت الوزارة، المواطنين إلى التقييد بالتوصيات الصادرة عن مجلس البناء الوطني وعدم البدء بأي أعمال انشائية قبل اصدار الرخص من قبل الجهات ذات العلاقة واستكمال الاجراءات اللازمة حسب الأصول حفاظا على السلامة العامة وسلامة المواطنين وديمومة الاعمال.