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الخميس، 22-09-2022 07:38 م

كلاب ضالة تعقر 8 أشخاص من بينهم أطفال في إربد

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

عقرت كلاب ضالة في حادثتين منفصلتين، اليوم الخميس، 8 أشخاص من بينهم 3 أطفال في محافظة إربد، وفق مدير مستشفى الأميرة بسمة التعليمي الدكتور إبراهيم الشهابات.

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وقال الشهابات في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن أحد الكلاب عقر 7 أشخاص من بينهم 3 أطفال في منطقة حنينا، وفي حادثة أخرى عقر أحد الكلاب شخصا في احدى المزارع.

 

وأضاف أن المصابين الذين راجعوا المستشفى تعرضوا للعض والجروح إثر عقر الكلاب لهم، وعلى إثره قدمت المستشفى الإسعافات الأولية اللازمة مع إعطائهم المطعوم الخاص المضاد للسعار.

 

وأشار الشهابات إلى أن جميع المصابين غادروا المستشفى.

 

وكان تلقى "الوكيل الإخباري"، في وقت سابق شكاوى من انتشار الكلاب الضالة في مختلف محافظات المملكة.

 

 




 

 


 

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