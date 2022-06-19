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الأحد، 19-06-2022 01:12 م

كهرباء إربد تُكرم حافظ القران الشاب العنانزة

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الوكيل الإخباري - كرمت شركة كهرباء اربد صباح اليوم الأحد، الشاب محمد نوح العنانزة الذي حصد المرتبة الأولى في مسابقة إثيوبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم بمشاركة متسابقين من ٥٠ دولة حول العالم.

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وأشار مدير عام الشركة المهندس بشار التميمي الذي رعى التكريم إلى دور الشباب والمكانة العظيمة التي كرم الله بها حفظة القرآن الكريم، داعيا الشباب إلى تعلم وتفكر كتاب الله

وأكد التميمي أهمية فوز الشاب العنانزة بالمركز الأول في المسابقة الدولية الأولى لحفظ القرآن الكريم التي أقيمت لأول مرة في إثيوبيا بمشاركة ٥٠ دولة من جميع أنحاء العالم، وما تميزت به من مراحل صعبة استطاع اجتيازها بجدارة في منافسة الآلاف والوصول إلى المركز الأول على المستوى العالمي.


 




 

 


 

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