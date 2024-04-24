لأول مرة .. التربية: صرف مستحقات موظفي المياومة عبر البنوك الشهر الحالي

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

قالت وزارة التربية والتعليم إنه سيتم صرف مستحقات موظفي المياومة العاملين في المدارس الحكومية لأول مرة مع نهاية الشهر الحالي عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية.

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وأضافت الوزارة اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الاخباري" أنها ملتزمة بدفع مستحقات عمال المياومة في المدارس بنهاية كل شهر.



ونوهت أن عمال المياومة يعملون من 8 إلى 10 أيام في الشهر بالاتفاق مع المدرسة ووزارة التربية ويتم صرف كافة مستحقاتهم .



واشتكى عدد من موظفي المياومة بالمدارس من عدم امتلاكهم تأمين صحي واشتراك ضمان بالإضافة إلى تأخر صرف رواتبهم بحسب قولهم.