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الأربعاء، 24-04-2024 12:50 م

لأول مرة .. التربية: صرف مستحقات موظفي المياومة عبر البنوك الشهر الحالي

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
قالت وزارة التربية والتعليم إنه سيتم صرف مستحقات موظفي المياومة العاملين في المدارس الحكومية لأول مرة مع نهاية الشهر الحالي عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية.

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وأضافت الوزارة اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الاخباري" أنها ملتزمة بدفع مستحقات عمال المياومة في المدارس  بنهاية كل شهر.


ونوهت أن عمال المياومة يعملون من 8 إلى 10 أيام في الشهر بالاتفاق مع المدرسة ووزارة التربية ويتم صرف كافة مستحقاتهم . 


واشتكى عدد من موظفي المياومة بالمدارس من عدم امتلاكهم تأمين صحي واشتراك ضمان بالإضافة إلى تأخر صرف رواتبهم بحسب قولهم.


 




 

 


 

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