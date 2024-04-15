انطلاق نهائي البطولة المدرسية الرابعة للشطرنج

الوكيل الإخباري - انطلقت، اليوم الاثنين، نهائيات البطولة المدرسية الرابعة للشطرنج عبر الانترنت للمرحلة الثانوية طلاب وطالبات، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية في مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم.

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وخلال انطلاق نهائيات البطولة التي رعاها وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أكد نائب رئيس الاتحاد مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية الدكتور أجمل طويقات، حرص الوزارة والاتحاد المدرسي على توفير السبل كافة لإقامة البطولات ولمختلف الألعاب ليتسنى للطلبة المشاركة في الألعاب التي يرغبون بها.



وأشاد بتنظيم البطولة التي بدأت فعالياتها قبل شهر ونصف من خلال إقامة التصفيات خلال شهر رمضان المبارك.



وأقيمت اليوم، سبع جولات، حيث تصدرت عن الطالبات في المركز الأول ربى القضاة/ 7 نقاط، وبالمركز الثاني إيمان صوان/6 نقاط، والمركز الثالث تولين يوسف/ 5 نقاط .



أما عن الطلاب، فتصدر المركز الأول أنس خويرة/ 7 نقاط، والمركز الثاني أحمد الربابعة/ 6 نقاط، والمركز الثالث معتز حباق/ 4 نقاط ونصف.

