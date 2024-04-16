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الثلاثاء، 16-04-2024 01:57 م

وزارة التربية تحتفي بيوم العلم

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الوكيل الاخباري- ضمن احتفالات وزارة التربية والتعليم باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، رعى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة احتفال الأسرة التربوية والتعليمية بيوم العلم الأردني، الذي نظمته الوزارة في ساحتها اليوم الثلاثاء.

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وجرى خلال الحفل الذي حضره الأمينان العامان للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، وعدد كبير من أبناء الأسرة التربوية رفع العلم في ساحة وزارة التربية والتعليم.


وأنشد الكشافة والمرشدات، نشيد "خافقات في المعالي"، حيث تزينت مباني وساحات الوزارة ومديريات التربية والتعليم ومدارس المملكة، بهذه المناسبة بالأعلام والرايات زهوا وفخارًا، في أجواء احتفالية بهذا اليوم الذي يحمل معاني الاعتزاز بالوطن وقائد الوطن. 


وأعرب الدكتور محافظة عن سعادته والأسرة التربوية بهذه المناسبة، مؤكدا أهمية مثل هذه الفعاليات في رفع الحس الوطني وغرس معاني الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلبة، مهنئًا صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم وولي عهده الأمين والأردنيين بهذه المناسبة العزيزة على قلوبهم.

 




 

 


 

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