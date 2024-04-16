مدعوون للامتحان التنافسي في وزارة التربية - أسماء

الوكيل الاخباري - دعت وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع إدارة تقييم الكتابات الوظيفية / هيئة الخدمة والإدارة العامة المرشحين التالية أسماؤهم حسب الأوقات المحددة أدناه لحضور الامتحان التنافسي الإلكتروني والتواجد في مبنى الهيئة الكائن في طبربور - شارع الأقصى، يوم الأحد الموافق 2024/4/21 .



الجلسة الأولى ( 10:00 - 11:00 ) صباحًا



ابراهيم تيسير محمد العمارات

ابراهيم فوزى ابراهيم الرواشده

ابو بكر يوسف ثاني الديكة

احمد ادريس محمود نمارنه

احمد جعفر محمد بني عطا

احمد رعد قاسم الزيود

احمد رياض ابراهيم البلاصي

احمد عبد القادر احمد بني عامر

احمد عبد الله محمد العوايشه

احمد علي احمد الزغول

اضافة اعلان



احمد عمر علي الحيارى

احمد محمد عبد القادر الشريف

احمد يوسف احمد رشدان

اسامه احمد عبد الله الطلافحه

اشرف احمد علي خمايسه

الأوس محمد عبد الله ابو الفول

الحسن مصطفى حسين الشرمان

الفاروق عمر غنمي الخوالده

المثنى زياد محمد بني عامر

انس تحسين محمد زايد

انس كمال علي الغوادره

باسل عاطف احمد الطويسات

بشار عبد الله خالد الدقامسه

بهاء الدين فلاح محمد العموش

جهاد احمد علي دقدوق



حسام عادل غندور البشيش

حمزه تحسين محمد ياسين

حمزه عمر محمد ربابعه

حمزه فواز احمد بني ياسين

رشيد احمد رشيد جيت

رياض محمد حسن عطيه الوحيدي

زيد مـحمد محمود المومني

سفيان احمد عبده الدردور

صالح محمد هدى خريسات



صقر ابراهيم خليل الشرع

صهيب ايمن محمود الشبول

طه ارحيل حسين غرايبه

عباده ناصر خالد عبد القادر

عبد الرحمن قاسم غازى العزام

عبد الله رياض بحر العيده



عبد الله ضامن ذياب اشتيات

عبدالله محمد عبد الرحيم زبون

علي جمال حسين الادهمي

علي خالد مصطفى عبد السلام



علي عبدالله احمد حجازي

عمار مصطفى عطيه عبد القادر

عمر احمد عيسى المومني

عمر احمد يحيى النمرات

عمر ياسر مرزوق الشديفات

فالح محمود فالح الزعبي

فراس عبد الكريم فرحان مقدادى



قاسم محمد علي حجازي

ليث محمد عيسى ابو ضباع

ليث مصطفى عيد القيم

مأمون مؤمن موسى صلاح

محمد ايمن محمد هاشم ربابعه

محمد تيسير محمد عبابنه

محمد حسني سليمان السليحات



محمد خلف يوسف درادكه

محمد رشيد يوسف عطا الله

محمد زياد محمد انور منصور

محمد سالم خليف الخوالده

محمد يونس محمد خطيب

محمود ابراهيم سعود مشايخ

محمود سليمان ابراهيم براسنه

محمود عبد اللطيف محمد عبابنه

محمود محمد محمود بكار

محمود وائل محمود حسين

مظفر محمد احمد بني عبد الرحمن

معاذ بشير هاني الشرمان

نورالدين حسين علي النعيمي



هاشم جهاد عوض بني يونس

وسيم ظاهر موسى المقابله

يزن بسام صالح عرابي

يزن محمود حمدان حمادنه

يزن منتصر محمد علي





الجلسة الثانية ( 11:30 - 12:30 ) صباحًا

ابراهيم محمد سليمان حمدين

احمد قاسم طاهر ياسين

احمد محمد سلامه السبيتان

اشرف عصام هاني نصيرات

انس حاتم محمد عوده

انس فؤاد محمد خضر



انس مخلد عبد اللطيف الملاحمه

ايهم ماهر سليمان الشوبكي

ثامر عواد غازي العيسى

ثائر سامر فؤاد ذياب

حسين سلمان سعود الشرفات



رامي عزيز نعيم الشريف

رامي عيد عبد الله العيسى

رضوان رائد نعيم المومني

رياض عبد الله خالد النبهان

زيد عمر سلامه الخزاعله

سيف هيثم نايف الغنانيم

صلاح الدين جمال محمود الحلحولي

علاء احمد عبد الله العابد

علي مهدي سعيد شومان



فهد علي سلام الملاحي

قتيبه محمد مزهر الخزاعله

ليث خالد محمد الشبول

مالك زيدان عبد القادر العجاوي

مالك عبدالله عبدالرحمن الحوامده

محمد اكرم عيد الخرابشه

محمد جمال خلف البركات



محمد خليل ابراهيم عبد العزيز

محمد رشاد خالد محمد رشاد الزريقات

محمد عبد الرزاق عمر ابو الذهب

محمد عبد الله سليمان بدير

محمد علي احمد بني عيسى

مراد فايق سلامه الشلول

معاذ عبد الرحمن سليمان العلي

مؤمن عبد الناصر عبد الرحمن حبوش

ناصر محمد امين طه الحوامده

نزيه خلدون نزيه عبابنه

وسام بسام عبد الرحيم حسن



يزيد وليد محمد محمد

يوسف مصطفى علي الفرسان



امتحانات BTEC، الساعة 11:30 صباحًا

احمد غازي محافظه

اسراء وليد الخرابشه

اسلام طه الطراونه

اشتيا يوسف الزيود

الاء حامد النوتي

الاء سامي عربيات

الهام غريب عبد القادر



انتصار فخري عبدالهادي

انوار فريد الرماضنه

ايمان احمد الكلوب

ايه حسين عثامنه

ايه عدنان ابو زيد

ايه فيصل المغربي

براء مجدي ابو عدس



بشر عوان اللحام

بيان جميل اللحام

جميله محمد بلقروق

حمزه امجد بني ملحم

حنين محمد الحباشنه

رنا سميح عبد الرحمن

شادن عبد غزال

صلاح يوسف البيك

ضياء الدين الثوابيه

علا عمر عدنان العمري

عمر سعيد القضاه



ليدا عايد ابو الضبعات

ليندا محمد التميمي

ماريه عمر اللبابنه

مالك محمد نقرش

مأمون محمد ايوب

محمد شرف البصول

مصطفى يوسف الحلايقه

موسى محمد المقابله

نسرين عادل اندي

نور بسام الشنطي



نورا زيد الزهير

نورنائل عميره

هيا عبدالله الحسين

وعد حسين البطاينه



