إطلاق فعاليات مهرجان الموسيقى لمديريات إقليم الجنوب

الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي، اليوم الأحد، في مدرسة مؤتة الثانوية للبنات فعاليات مسابقة مهرجان الموسيقى للغناء لمديريات إقليم الجنوب بمشاركة لجنة تحكيم من وزارة التربية والتعليم وحضور عدد من مديري ومديرات المدارس ورؤساء وأعضاء الأقسام في مديريات التربية في المحافظة.

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وأكد مدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور أجمل طويقات خلال حضوره حفل إطلاق المهرجان أن مثل هذه المبادرات تأتي ضمن خطة الإدارة في الوزارة الهادفة إلى إقامة الفعاليات المتنوعة الهادفة إلى اكتشاف المواهب والمهارات الكامنة لدى الطلبة وصقل شخصياتهم.



وأشار إلى أن الوزارة تولي الفعاليات المهارية جل الاهتمام لإتاحة الفرصة للطلبة للتعبير عن ميولهم واتجاهاتهم في شتى المجالات مثمنة الجهود الكبيرة لجميع القائمين على تنظيم فعاليات إطلاق المهرجان والتي ستساهم في تحقيق الكثير من الأهداف التربوية المنشودة.



بدورها، قالت مديرة التربية الدكتور انتصار الحمايدة إن الطلبة يمتلكون الكثير من الكفايات والمهارات التي تحتاج إلى تفعيلها لاستخراج آثارها الإيجابية في خدمة الوطن معبرة عن شكرها للوزارة لإتاحة الفرصة بأن تكون الانطلاقة من مديرية المزار الجنوبي والذي ينم عن ثقتها بقدرة المديرية على تنفيذ هذه المبادرة بكل اقتدار .



وأكدت تعاون المديرية الدائم في تقديم كل السبل المتاحة لإنجاح الفعاليات التي تنفذها وزارة التربية والتعليم الهادفة إلى تفعيل الحس الوطني والتربوي عند الطلبة.