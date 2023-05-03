لجان تحكيم مسابقة تحدي القراءة تواصل تقييم طلبة الجنوب

الوكيل الإخباري- واصلت لجان تحكيم تصفيات مسابقة تحدي القراءة العربي، اليوم الأربعاء، عملها لليوم الثاني في مدرسة العقبة الثانوية الشاملة للبنات، لتقييم المشاركين من طلبة إقليم الجنوب، ضمن مرحلة تصفيات الأقاليم.

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وأكد مدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور أجمل طويقات، خلال متابعته سير عملية التحكيم، ضرورة الالتزام التام بتطبيق المعايير المعتمدة في التصفيات، وتوفير البيئة الملائمة لذلك.



ويشارك في تصفيات اليوم، طلبة المدارس التابعة لمديريات تربية معان، والشوبك، وبصيرا، والطفيلة، فيما يشارك يوم غد الخميس طلبة مديريات العقبة، والبادية الجنوبية، والثقافة العسكرية، والبترا.



وكان طلبة مديريات تربية المزار الجنوبي، والأغوار الجنوبية، والكرك، والقصر، قد افتتحوا التصفيات في يومها الأول.



وأضيفت المسابقة في نسختها لهذا العام، جائزة خاصة بالطلبة من ذوي الإعاقة، لمنافساتها، كما تم وضع معايير خاصة لتقييم هذه الفئة من المشاركين.



وعملت إدارة النشاطات في وزارة التربية والتعليم، على مأسسة عمل الجائزة في قسم النشاط الثقافي/ مديرية النشاطات الثقافية والفنية، إذ تحرص على تطوير قدرات وكفايات كوادرها للعمل باحترافية، سعيا منها للاستمرار في مسيرة التميز في مشاركات الأردن بهذه المسابقة العالمية.