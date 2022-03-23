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الأربعاء، 23-03-2022 12:08 م

لجنة أكاديمية لوضع تعليمات جديدة للتعيين والترقية في جامعة البلقاء

البلقاء


الوكيل الإخباري - قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد فخري العجلوني، الأربعاء، إن مجلس عمداء الجامعة وافق على تشكيل لجنة أكاديمية لوضع  تعليمات جديدة للتعيين والترقية في الجامعة.

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وأضاف أن التعليمات وضعت لتتناسب مع تعليمات الترقية في الجامعات الأردنية ذات الظروف المشابهة لجامعة البلقاء التطبيقية والتي تحتوي العديد من الكليات العلمية والكليات الإنسانية، تحقيقا للعدالة لجميع أعضاء الهيئة التدريسية في كليات الجامعة كافة، وشكلت اللجنة من أعضاء هيئة تدريس من جميع الرتب الأكاديمية من عدد من الكليات العلمية والكليات الإنسانية.


وأشار العجلوني إلى أن المجلس وافق على إعادة تشكيل لجنة التعيين والترقية لتكون ممثلة بشكل أكبر للكليات، وتتكون هذه اللجنة من رئيس الجامعة والنائب الأكاديمي والنائب الإداري وعميد البحث العلمي والابتكار وعميد كلية الدراسات العليا في الجامعة.


 




 

 


 

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