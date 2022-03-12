بدء الامتحانات العملية للشامل اليوم

الوكيل الإخباري - تبدأ السبت، فعاليات الامتحان العملي للشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" في دورته الربيعية للعام الحالي وتستمر حتى الخميس المقبل.

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وأكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع ان يتقدم له (3561) طالباً وطالبة من (48) كلية جامعية و جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة.



وأضاف العجلوني في بيان صحفي سابق، أنه تم اعتماد 31 مركزاً للامتحان العملي موزعة على الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف عليها الجامعة، ويشارك في الامتحان 130 لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها 400 فاحص من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.



وبين أن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الربيعية 2022 بلغ 5783 طالبا وطالبة منهم 2999 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و 2262 طالبا وطالبة- معيدون وسيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و291 طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و231 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لرفع معدلاتهم.



وقد أعلنت الجامعة برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق وبإمكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.



أما بالنسبة للامتحانات النظرية، فسوف تنعقد خلال الفترة من 23/3/2022 ولغاية 30/3/2022 وبإمكان الطلبة معرفة أرقام جلوسهم ومواعيد وجلسات ومراكز امتحاناتهم والتحقق من صحة بياناتهم والأوراق التي سيتقدمون بها من خلال دخولهم إلى موقع وحدة التقييم والامتحانات العامة اعتباراً من صباح الاثنين المقبل.



ومراعاة للظروف التي فرضتها جائحة كورونا، أكد العجلوني على جميع الطلبة وأعضاء اللجان الفاحصة والمشرفة على الامتحان ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع والتقيد بشروط السلامة العامة ومراعاة المتطلبات الصحية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، وإبراز شهادة التطعيم للطلبة الذين تلقوا جرعتين من اللقاح ضد كورونا قبل الدخول إلى قاعات الامتحان.





