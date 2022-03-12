السبت 12-03-2022
الوكيل الاخباري

معلومات تكشف لأول مرة .. الأميرة دينا: ابني أصيب بالسرطان وفخر النساء زيد جدة زوجي

توقع ارتفاع تكاليف رحلة العمرة 50 ديناراً في رمضان

تراجع ديون القطاع العام لصالح البنوك 1%

ارتفاع أسعار أسهم بورصة عمّان 1.86 % في أسبوع

أسعار الذهب محليا

قافلة الموت تتحرك نحو كييف

توضيح من الضمان حول آلية صرف سلف المتقاعدين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات

الكونغرس يقر 1.650 مليار دولار مساعدات للأردن

انخفاض سعر الخيار اليوم في السوق المركزي

بدء الامتحانات العملية للشامل اليوم

السبت، 12-03-2022 07:08 ص

بدء الامتحانات العملية للشامل اليوم

البلقاء


الوكيل الإخباري - تبدأ السبت، فعاليات الامتحان العملي للشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" في دورته الربيعية للعام الحالي وتستمر حتى الخميس المقبل.

اضافة اعلان


وأكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع ان يتقدم له (3561) طالباً وطالبة من (48) كلية جامعية و جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة.


وأضاف العجلوني في بيان صحفي سابق، أنه تم اعتماد 31 مركزاً للامتحان العملي موزعة على الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف عليها الجامعة، ويشارك في الامتحان 130 لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها 400 فاحص من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.


وبين  أن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الربيعية 2022 بلغ 5783 طالبا وطالبة منهم 2999 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و 2262 طالبا وطالبة- معيدون وسيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و291 طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و231 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لرفع معدلاتهم.


وقد أعلنت الجامعة برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق وبإمكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.


أما بالنسبة للامتحانات النظرية، فسوف تنعقد خلال الفترة من 23/3/2022 ولغاية 30/3/2022 وبإمكان الطلبة معرفة أرقام جلوسهم ومواعيد وجلسات ومراكز امتحاناتهم والتحقق من صحة بياناتهم والأوراق التي سيتقدمون بها من خلال دخولهم إلى موقع وحدة التقييم والامتحانات العامة اعتباراً من صباح الاثنين المقبل.


ومراعاة للظروف التي فرضتها جائحة كورونا، أكد العجلوني على جميع الطلبة وأعضاء اللجان الفاحصة والمشرفة على الامتحان ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع والتقيد بشروط السلامة العامة ومراعاة المتطلبات الصحية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، وإبراز شهادة التطعيم للطلبة الذين تلقوا جرعتين من اللقاح ضد كورونا قبل الدخول إلى قاعات الامتحان.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_77d29412041d7ce38d2162ba2f3076b0

معلومات تكشف لأول مرة .. الأميرة دينا: ابني أصيب بالسرطان وفخر النساء زيد جدة زوجي

bX2UtK4nkx7ZDNC8DVw3jEHsB8D9DLNfh1nQkit4

توقع ارتفاع تكاليف رحلة العمرة 50 ديناراً في رمضان

M63A9728 - Copy

لقاءان حواريان في إربد للتشجيع على الانتخابات غدا الأحد

320229165213547756973

توضيح من الضمان حول آلية صرف سلف المتقاعدين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات

3231-305281631 (1)

توجه رسمي لتغليظ العقوبات على اعتداءات المياه

0L5A1485 - Copy

الكونغرس يقر 1.650 مليار دولار مساعدات للأردن

أخبار متعلقة
البلقاء

بدء الامتحانات العملية للشامل غدا

q

البلقاء التطبيقية تبحث تعزيز التعاون مع الجامعات البوسنية

62235749d0b1d

بحث التعاون بين جامعة البلقاء التطبيقية والجامعات الهندية

w

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

image

البلقاء التطبيقية والسفارة اليابانية تنظمان ورشة علمية حول تغير المناخ

البلقاء

6 آلاف طالب وطالبة مشترك في الدورة الربيعية للشامل للعام 2022