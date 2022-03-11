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الجمعة، 11-03-2022 02:06 م

بدء الامتحانات العملية للشامل غدا

البلقاء


الوكيل الإخباري - تبدأ يوم غد السبت، فعاليات الامتحان العملي للشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" في دورته الربيعية للعام الحالي وتستمر حتى يوم الخميس المقبل. 

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وأكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع ان يتقدم له (3561) طالباً وطالبة من (48) كلية جامعية و جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية.


وأضاف، أنه تم اعتماد (31) مركزاً للامتحان العملي موزعة على الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف عليها الجامعة، ويشارك في الامتحان (130) لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها (400) فاحص من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.


وبين الدكتور العجلوني، أن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الربيعية الحالية بلغ (5783) طالباً وطالبة منهم (2999) سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و(2262) معيدين وسيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و(291) ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و (231) سيتقدمون للامتحان لرفع معدلاتهم.


وأعلنت الجامعة برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق وبإمكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.


وبالنسبة للامتحانات النظرية، بين الدكتور العجلوني أنها ستعقد في 23 آذار الحالي وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، وبإمكان الطلبة معرفة أرقام جلوسهم ومواعيد و جلسات ومراكز امتحاناتهم والتحقق من صحة بياناتهم والأوراق التي سيتقدمون بها من خلال دخولهم إلى موقع وحدة التقييم والامتحانات العامة اعتباراً من صباح يوم الاثنين المقبل.


وأكد العجلوني، أنه مراعاة للظروف التي فرضتها جائحة كورونا، على جميع الطلبة وأعضاء اللجان الفاحصة والمشرفة على الامتحان ضرورة الإلتزام بأوامر الدفاع والتقيد بشروط السلامة العامة ومراعاة المتطلبات الصحية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، وإبراز شهادة التطعيم للطلبة الذين تلقوا جرعتين من اللقاح ضد كورونا قبل الدخول إلى قاعات الامتحان.


 




 

 


 

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