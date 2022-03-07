البلقاء التطبيقية تبحث تعزيز التعاون مع الجامعات البوسنية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد فخري العجلوني والسفير البوسني في الأردن ماتو زيكو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلقاء التطبيقية والجامعات البوسنية على الصعيد الاكاديمي والبحث العلمي .



وناقش الجانبان في اللقاء سبل تعزيز العلاقات من خلال عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون في المجالات البحثية والأكاديمية بين البلقاء التطبيقية وعدد من الجامعات البوسنية الرسمية.

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