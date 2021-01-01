الجمعة 01-01-2021
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 01-01-2021 02:49 م

لجنة الأوبئة تعلق على الموجة الثانية لكورونا

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الوكيل الاخباري- قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأوبئة فارس هواري، الجمعة، إنّه "أمام الأردن فرصة ذهبية لتأخير حدوث أي موجة محتملة، خاصة في ظل اقتراب موعد وصول المطاعيم واللقاحات لفيروس كورونا المستجد".
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وأضاف هواري، أنه يجب استغلال دخول المطاعيم وتطعيم الفئات الأكثر خطورة، حيث انه بإمكان الأردن اتباع سياسة "دقيقة جدا" في تقصي الحالات لتكون من أوائل دول العالم التي قد تخرج من الأزمة دون الدخول في موجة ثانية حقيقية.

"دول خرجت من الموجة الأولى ودخلت في الموجة الثانية وتدرجت في إجراءات الانفتاح بشكل معقول احتاجت إلى نحو 6 أو 7 أسابيع قبل أن تشهد دخول الموجة الثانية"، وفق هواري.

ولفت، إلى أن التخوفات من اللقاح يفهمها العالم، لكن ما يتوفر لدينا اليوم من معلومات يشجع بأخذ اللقاح دون تردد.

وأكد، أن أي لقاح يتوفر لدينا في الأردن علينا أن نأخذه لأن اليوم لا يوجد أي دولة في العالم تستطيع أن تخصص نوع واحد من اللقاحات لمواطنيها، لأنه لا يوجد عدد كافي من اللقاحات من شركة واحدة.

وتابع: "النتائج التي ظهرت من الشركات المتعددة اليوم نتائج متقاربة تشجع على أخذ جميع اللقاحات.

وأشار، إلى أن هناك تدرج واضح بانخفاض المنحنى الوبائي محليا، بسبب "التزام المواطن وإجراءات تم اتخاذها سابقا".

 




 

 


 

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