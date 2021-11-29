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الإثنين، 29-11-2021 08:27 م

لجنة الاوبئة : المدارس جزء من المجتمع وليست سبب ارتفاع الاصابات

مدرسة


الوكيل الاخباري - علق عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي على تقديرات وزارة الصحة قبل دخول الموجة الثالثة عن أعداد الإصابات وأنها لن تتجاوز 3 آلاف إصابة، قائلاً "مشكلة الجائحة أنه لا يمكن توقع مسارها وطريقة انتشارها”، مبيناً أن غالبية الإصابات تذهب باتجاه الحالات النشطة لا إدخالات المستشفيات.

وتابع حجاوي، أن المدارس لم تكن سببا في ارتفاع الإصابات، موضحاً أننا لو لم ندخل الموجة الثالثة لما كانت هذه الإصابات بالعدد الذي يسجل، وأن المدارس هي جزء من المجتمع.

وأكد أن الأردن سجل 33 حالة وفاة اليوم الإثنين، 7 منهم دون 65 عاماً، داعياً جميع كبار السن لتلقي الجرعة الثالثة.

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