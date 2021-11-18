الصحة تكرم عددا من المستشفيات ضمن مشروع المتسوق الخفي

الوكيل الإخباري - كرمت وزارة الصحة عددا من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، و الحاصلة على نتائج متقدمة و للمرة الأولى في جائزة الخدمة الحكومية المتميزة في مشروع "المتسوق الخفي".

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وقال مساعد الأمين العام للشؤون الفنية والصحية الدكتور رائد الشبول، إن المراكز الصحية حصلت على معدل 5ر75 بالمئة، والمستشفيات على 8ر72 بالمئة، ضمن أدوات القياس المعتمدة لالتزام الدوائر الحكومية بمعايير تقديم الخدمة والعمل على رفع سوية أدائها. وأضاف أن المستشفيات والمراكز الصحية التي حققت نتائج متقدمة في الجائزة، عكست مدى حرصها على تنفيذ المتطلبات الفضلى لسلامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في شتى مناطق المملكة.



وبين الشبول أن الوزارة عملت من خلال إشراف مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة على تنفيذ أهداف الجائزة في المواقع، من خلال إشراك الكوادر العاملة فيها على تحديد احتياجات ومتطلبات الخدمة الصحية لتحسين مستواها والارتقاء بآليات وسائل التقدم بما يتماشى مع رضا متلقي الخدمة فيها.



وأوضح أن عددا من الفروع المشاركة في الجائزة حصلت على نجوم التميز، علما بأنها تشارك للمرة الأولى في جائزة الخدمة الحكومية المتميزة في دورتها الخامسة، إذ جاءت مشاركة وزارة الصحة من خلال 5 مستشفيات و 4 مراكز صحية شاملة.



بدورها، قدمت مديرة مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة الدكتورة رندة عبيدات، نبذة عن الخطة التي طبقتها المستشفيات والمراكز الصحية في مواقع تقديم الخدمة الصحية، والتي شاركت في الجائزة، موضحة أن التقييم ضم مراكز صحية شاملة وعددها 111 مركزا، والتي خضعت لزيارات عدة، وأيضا زيارات في عدد من المستشفيات خلال عامي 2019- 2020.



وأشارت إلى أن تقديم الخدمة اشتمل على خمسة محاور هي، سلوك وتعامل الموظفين، والاقتراحات والشكاوى، وسهولة ووضوح الإجراءات، ومظهر وبيئة تقديم الخدمة، واللوحات الإرشادية والوثائق الخاصة بالخدمة (نماذج، بطاقات، خدمة، مطبوعات).

