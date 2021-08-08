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الأحد، 08-08-2021 08:42 م

لجنة الاوبئة تكشف سبب ارتفاع الفحوصات الإيجابية الأحد

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الوكيل الاخباري - قدم عضو لجنة الأوبئة استشاري الوبائيات الدكتور بسام حجاوي تفسيرا لأسباب ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية الأحد، والتي وصلت إلى 5.2% من مجمل الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة. اضافة اعلان


وأشار في تصريحات صحفية إلى أن المتحورات ستستمر وتحدث بشكل غير متوقع طالما أن حملة التطعيم ضد الفيروس كورونا غير كافية. 

وأشار حجاوي، إلى أن ارتفاع الفحوص الإيجابية لهذا المستوى أمر مقلق كنتيجة يومية لكن لا بد من قياسه مع الأيام السابقة والقادمة. 

وأكد حجاوي على ضرورة التوسع في التطعيم ضد فيروس كورونا لمساهمته في تخفيض مدة صعود المنحنى الوبائي. 

 




 

 


 

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