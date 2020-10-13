لجنة الاوبئة تكشف شروط الغاء حظر يومي الجمعة والسبت

الوكيل الاخباري -

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أكدت عضو اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتورة نجوى خوري، أنه يجب أن يكون المواطن جزء من الحل حتى يزال الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت.وقالت خوري خلال استضافتها عبر صوت المملكة، إن في يومي الجمعة والسبت تكثر اللقاءات وقد تقام تجمعات مخالفة ويكثر الاختلاط فيهما، ويكون المواطن جزء من الحل بالتزامه في اجراءات الوقاية والسلامة العامة.وأضافت أن المواطن وصل الى مرحلة يحتاج فيها الى الاستمتاع بعطلته بالحصول على نوع من الحرية، لكن لا بد من اجراءات تضبط الالتزام وتردع المخالفين بشكل أكبر حتى يكون هذا الحل متاحا.وبينت أن العامل النفسي للمواطن أمر اصبح في غاية الأهمية ولا بد من مراعاته.