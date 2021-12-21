لجنة الاوبئة تكشف موعد الوصول إلى نهاية الموجة الثالثة لكورونا

الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بسام حجاوي، الثلاثاء، إن الوضع الوبائي في الأردن مستقر بظل تراجع موجة كورونا الحالية، حيث بدأت الأرقام بالانخفاض ونأمل أنه في 6-8 أسابيع كحد أعلى الوصول إلى نهاية الموجة الثالثة الحالية.



وفيما يتعلق بمستقبل فيروس كورونا قال الحجاوي في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" إن كل الجائحات في العالم كانت تستغرق في أطولها 8 شهور أو سنة، فكان العالم والأنظمة الصحية ترتب أمورها بأنه خلال 10 شهور تتلاشى، إلا أن هذه الجائحة طالت.



"في شهر نيسان وأيار اتجه كل العالم للتعافي الاقتصادي وبناء عليه كان هناك انفتاح للقطاعات جعلت الفيروس يتغلغل بطريقة أكثر" وفق حجاوي .

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