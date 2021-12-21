الثلاثاء 21-12-2021
الوكيل الاخباري

إعلام اليرموك ومرصد حقوق الإنسان يبحثان التعاون المشترك

مجلس إدارة بترا يعقد أولى جلساته برئاسة الشبول

نقابة الصحفيين تكرم عددا من الصحفيين والإعلاميين بالكرك

مراكز التطعيم بجميع الجرعات يوم الاربعاء - أسماء

التربية: التعليم في الفصل الثاني سيكون وجاهيا

استشهاد فلسطيني جنوب جنين بزعم تنفيذه عملية دهس

لجنة الاوبئة تكشف موعد الوصول إلى نهاية الموجة الثالثة لكورونا

الارصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الزراعة والمياه النيابية تزور وزارة الزراعة

الحكومة : دراسة لإلزامية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الثلاثاء، 21-12-2021 09:19 م

لجنة الاوبئة تكشف موعد الوصول إلى نهاية الموجة الثالثة لكورونا

كورونا الوكيل


الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بسام حجاوي، الثلاثاء، إن الوضع الوبائي في الأردن مستقر بظل تراجع موجة كورونا الحالية، حيث بدأت الأرقام بالانخفاض ونأمل أنه في 6-8 أسابيع كحد أعلى الوصول إلى نهاية الموجة الثالثة الحالية.

وفيما يتعلق بمستقبل فيروس كورونا قال الحجاوي في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" إن كل الجائحات في العالم كانت تستغرق في أطولها 8 شهور أو سنة، فكان العالم والأنظمة الصحية ترتب أمورها بأنه خلال 10 شهور تتلاشى، إلا أن هذه الجائحة طالت.

"في شهر نيسان وأيار اتجه كل العالم للتعافي الاقتصادي وبناء عليه كان هناك انفتاح للقطاعات جعلت الفيروس يتغلغل بطريقة أكثر" وفق حجاوي .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220212018212967851371

إعلام اليرموك ومرصد حقوق الإنسان يبحثان التعاون المشترك

f

مجلس إدارة بترا يعقد أولى جلساته برئاسة الشبول

1220211517221133215002

نقابة الصحفيين تكرم عددا من الصحفيين والإعلاميين بالكرك

وزارة الصحة 2)

مراكز التطعيم بجميع الجرعات يوم الاربعاء - أسماء

88

الزراعة والمياه النيابية تزور وزارة الزراعة

1220212012410893715633

الحكومة : دراسة لإلزامية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أخبار متعلقة
1220213224410570490938

تعميم من وزارة الاوقاف على مساجد المملكة

وزارة الخارجية

الخارجية لـ"الوكيل الاخباري": قرابة 20 أردنيا يرغبون بالعودة من جنوب افريقيا

صادرات 2

جمعية المصدرين تبحث فرص زيادة صادرات الصناعة إلى تركيا

فلوس

الضمان تحذّر المواطنين من جهات تطلب مبالغ مالية لصرف مستحقات

مياه

توقع ارتفاع حاجة الأردن من التزود المائي

إصابات

الحموري : دخول أوميكرون إلى الأردن سيهدد صحة المواطنين