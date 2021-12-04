تعميم من وزارة الاوقاف على مساجد المملكة



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عممت وزارة الاوقاف على مدراء مديريات الاوقاف بالمملكة وجميع كوادرها من أئمة وخطباء واداريين وواعظات ومؤذنين بالالتزام بكافة اجراءات البروتوكول عند الاصابة بكورونا بما في ذلك الحجر المنزلي تجنبا لتعريض الآخرين للعدوى.



وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة وجه المعنيين في الوزارة امس الى فتح تحقيق حول صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية من قيام إمام وخطيب بأحد المساجد التابعة لمديرية أوقاف أربد الأولى بالقاء خطبة الجمعة وهو مصاب بفيروس كورونا.

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