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الخميس، 15-06-2023 07:59 ص

لشاب ثلاثيني .. نجاح عملية قلب مفتوح عالية الخطورة في البشير

ج


الوكيل الإخباري - أجرى فريق طبي من مستشفى البشير عملية قلب مفتوح دقيقة جدا وعالية الخطورة لشاب ثلاثيني لمعالجة أم دموية في الشريان الأبهر بحجم ثلاث اضعاف الطبيعي ( بقطر  8.5سم) وقصور شديد في الصمام الأبهري.

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من جانبه قال استشاري جراحة القلب والأوعية الدموية الدكتور عدنان حسين اللحام عبر صفحة المستشفى على الفيسبوك إنه تم استبدال الصمام المتهالك والشريان المتوسع بتقنية عالية، وزراعة لشرايين القلب التاجية مشيرا إلى أن العملية استغرقت 6 ساعات.


وأضاف اللحام أن العملية تمت بنجاح في مستشفى البشير للجراحات التخصصية وتماثل المريض للشفاء، منوها إلى أن المستشفى أجرى 500 عملية قلب مفتوح، وبنسبة نجاح تفوق الـ 98%.


وأجرى العملية كل من استشاري جراحة القلب والأوعية الدموية الدكتور عدنان حسين اللحام و استشاري التخدير العميد المتقاعد الدكتور نبيل الجيوسي و اخصائي التخدير الدكتور محمد العويل بالاشراف على تخدير المريض و فطام المريض عن جهاز التنفس الاصطناعي بعد العملية و فني التخدير خالد ابو عرقوب و امجد و كادر التمريض  ياسر و جعفر بجهود جبارة لنجاح العملية .


 




 

 


 

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