الأحد 14-11-2021
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الأحد، 14-11-2021 08:57 ص

لقاء أردني مصري قبرصي يوناني الأحد

الصفدي


الوكيل الإخباري - يلتقي نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاحد، نظرائه من مصر واليونان وقبرص.

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يأتي ذلك على هامش منتدى أعمال صير بني ياس في مدينة دبي.


ويبحث اللقاء آخر المستجدات الإقليمية وسبل تنمية العلاقات والشراكة بين الدول الثلاث.

 


 




 

 


 

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