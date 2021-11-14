لقاء أردني مصري قبرصي يوناني الأحد

الوكيل الإخباري - يلتقي نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاحد، نظرائه من مصر واليونان وقبرص.

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يأتي ذلك على هامش منتدى أعمال صير بني ياس في مدينة دبي.



ويبحث اللقاء آخر المستجدات الإقليمية وسبل تنمية العلاقات والشراكة بين الدول الثلاث.

