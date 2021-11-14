لقاء أردني مصري قبرصي يوناني الأحد

الوكيل الإخباري - يلتقي نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاحد، نظرائه من مصر واليونان وقبرص.
يأتي ذلك على هامش منتدى أعمال صير بني ياس في مدينة دبي.
ويبحث اللقاء آخر المستجدات الإقليمية وسبل تنمية العلاقات والشراكة بين الدول الثلاث.
يلتقي الآن @AymanHsafadi نظرائه المصري #سامح_شكري، والقبرصي @Christodulides واليوناني @NikosDendias لبحث سبل تنمية العلاقات والشراكة بين #الأردن و #مصر و #قبرص و #اليونان، وآخر المستجدات الإقليمية، على هامش أعمال منتدى صير بني ياس في #دبي.— وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) November 14, 2021
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