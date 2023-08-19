لقاء حواري لتمكين الشباب الجامعي من الانخراط بالعمل الحزبي

الوكيل الاخباري - قالت شخصيات سياسية وحزبية وبرلمانية ورؤساء جامعات، إن تمكين الشباب بالتشريعات الناظمة للعمل السياسي والبرامج العملية للأحزاب، يضعهم أمام مسؤولياتهم للمُشاركة في الحياة السياسية، لتقرير مُستقبلهم وتحقيق طموحاتهم.



وأضافت أن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، على اختلافها، تُشكل المحطة الأولى للبلوغ الفكري والسياسي لدى الشباب، مؤكدين أن الإرادة السياسية العُليا مُتوفرة بشأن عملية التحديث السياسي برمتها، وعلى رأسها العمل الحزبي.



جاء ذلك خلال لقاء حواري نظمه مُنتدى السياسات العامة، بعنوان "تمكين الشباب الجامعي من الثقافة الحزبية" .

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