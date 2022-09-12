لقاء في الطفيلة حول التوعية بآثار التغير المناخي

الوكيل الاخباري - نظم في قاعة مديرية البيئة في محافظة الطفيلة اليوم الاثنين لقاء ناقش تنفيذ مبادرات وحملات تثقيفية ضمن برنامج الشباب والبيئة والتغير المناخي الذي أطلقته هيئة أجيال السلام .



وأكد مدير مديرية البيئة في محافظة الطفيلة المهندس أحمد المهايرة بحضور ممثل هيئة اجيال السلام عامر النعانعة ورئيس جمعية البيئة في بصيرا عادل السعودي وجمع من القطاع الشبابي، أهمية تبني مبادرات شبابية وبرامج تثقيفية تعنى بالمحافظة على البيئة في ضوء تبعات التغير المناخي، لجهة استدامة المنظومة الطبيعية والمصادر المائية ورفع الوعي البيئي لدى الشباب عبر تمكينهم بالأدوات والدورات التدريبية اللازمة لإيجاد قادة من الشباب يكون لهم دورا بارزا في المحافظة على البيئة المحيطة .

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