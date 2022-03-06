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الأحد، 06-03-2022 10:23 م

مأدبا : محاضرة بمناسبة ذكرى تعريب الجيش

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الوكيل الاخباري - عقدت مديرية ثقافة مأدبا، اليوم الأحد، محاضرة بمناسبة ذكرى تعريب الجيش قدمها العقيد المتقاعد خالد ابو الغنم ،وذلك بقاعة معهد مأدبا لفن الفسيفساء والترميم.

وقال ابو الغنم إن مصطلح التعريب لم يرد على لسان الملك حسين إنما إنهاء خدمات البريطاني كلوب باشا، واستبدالها بقيادات أردنية، وكان التعريب لقيادة الجيش وليس تعريبا للجيش .

واشار الى أن قرار الملك حسين طرد كلوب باشا له ردود أفعال قوية، حيث هددت بريطانيا بسحب سفيرها ووقف المساعدات للأردن.

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