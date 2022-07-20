مؤتة : دورة حول البرنامج التفاعلي مع طلبة الجامعات الأردنية

الوكيل الاخباري - نفذ مركز الريادة والابتكار في جامعة مؤتة بالتعاون مع منتدى الإستراتيجيات الأردني اليوم الأربعاء، دورة تدريبية حول البرنامج التفاعلي مع طلبة الجامعات الأردنية بمشاركة عدد من الطلاب من مختلف كليات الجامعة.



وقال مدير المركز الدكتور وليد الرواضية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الدورة تأتي في إطار مشاركة الطلبة في الأنشطة اللامنهجية المختلفة وتطوير مهاراتهم وبناء القدرات الذاتية لهم.

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