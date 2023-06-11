مؤتمر أطباء إربد يناقش تحديات ما بعد جائحة كورونا

الوكيل الاخباري - قال رئيس فرع نقابة الأطباء في إربد الدكتور رامي العمري إن المؤتمر الطبي الـ 11 الذي سينعقد الخميس المقبل برعاية وزير الصحة سيتضمن إعلان اتفاقية مع وزارة الصحة وجامعات لإنشاء مركز للإسعاف والطوارئ متخصص بتأهيل الأطباء حديثي التخرج .



وأضاف،خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر فرع النقابة حضره مدير مديرية صحة محافظة اربد الدكتور شادي بني هاني ونائب رئيس لجنة الفرع الدكتور باسم غرايبة ورئيس اللجنة العلمية الدكتور حسن بلص، أن المركز سيكون نواة حقيقية للتدريب واكتساب الخبرة والمعرفة مما سيساعد الأطباء على تطوير مهاراتهم وفي ذات الوقت بحث الدروس المستفادة من جائحة كورونا وما بعدها.



وبين أن المؤتمر يعقد بمشاركة محلية وعربية وأجنبية واسعة،مشيرا إلى أهمية المؤتمر في تعزيز المعرفة الطبية وعرض المستجدات والتطورات العلمية والتكنولوجية .

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