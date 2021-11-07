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الأحد، 07-11-2021 10:51 ص

ماضي : ٧٠ ٪؜ إشغال فنادق العقبة

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- كشف نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، مفوض السياحة ، شرحبيل ماضي أن نسبة إشغال الفنادق في منطقة العقبة بلغت 70% حتى نهاية الاسبوع الماضي.

واكد ماضي في تصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إنه ومع وصول 3 رحلات جوية منتظمة لشركة "إيزي جت" امس السبت لمطار الملك الحسين في العقبة من وجهات سياحية أوروبية مختلفه ان نسبة اشغال الفنادق ستبقى على ارتفاع.

وكان ماضي توقع ان يصل العقبة اكثر من 120 الف سائح خلال الموسم الحالي والذي بدء في الاول من الشهر الحالي ويستمر حتى ايار المقبل . 

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