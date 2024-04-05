ما حكم اخراج الزوجة زكاة الفطر من مالها ؟

الوكيل الإخباري-

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اوضحت دائرة الافتاء العام حكم اخراج الزوجة زكاة الفطر من مالها .وقالت الافتاء في فتوى منشورة عبر موقعها الالكتروني :" يجوز للزوج أن يأذن لزوجته بإخراج زكاة فطرها من مالها بدلاً عنه، وهكذا هو الحال في جميع العبادات المالية؛ يجوز أداؤها عن من وجبتْ عليه ولكن بإذنه"واشارت الى قول "روضة الطالبين" (2/ 295): "لو أخرجت الزوجة فطرة نفسها مع يسار الزوج بغير إذنه؛ ففيه وجهان... ولو أخرجت الزوجة أو القريب بإذن من عليه؛ أجزأ بلا خلاف، بل لو قال الرجل لغيره: أدِّ عني فطرتي. ففعل؛ أجزأه، كما لو قال: اقض ديني" . والله أعلم.