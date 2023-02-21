ما سبب تراجع مياه بحر عكا ؟ .. خبير جيولوجي يجيب -فيديو

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



استبعد نائب نقيب الجيولوجيين الاردنيين المهندس مضر العبادي ما تداول أمس عن تراجع مياه بحر عكا 200 متر عن مستواها الطبيعي .



وقال العبادي في حديث لـ "الوكيل الإخباري" انها قد تكون بسبب ظاهرة المد والجزر الطبيعية جراء الزلازل ولبضعة امتار فقط ، مؤكداً انها ظاهرة طبيعية تحدث بسبب جاذبية القمر بشكل رئيسي والشمس بشكل ثانوي .



وحول احتمالية وقوع تسونامي أوضح العبادي أن لا أحد يستطيع التنبؤ بوقوع تسونامي ، مبيناً ان التسونامي هي ظاهرة تحدث بعد حدوث زلزال قوي في البحر يتسبب بتفريغ طاقة كبيرة تؤدي الى ارتفاع عالي لموجات البحر لتغمر الساحل .



واوضح العبادي ان حركة الصفائح هي التي تتحكم بقوة الزلزال جراء حدوثه اذا كانت لأمتار تسبب بزلزال مدمر اما سنتيمترات فهي ضعيفة .

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