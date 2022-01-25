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الثلاثاء، 25-01-2022 12:19 م

صناعة المفرق تضع خطة للتعامل مع المنخفض الجوي

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الوكيل الإخباري - وضعت مديرية الصناعة والتجارة في محافظة المفرق، خطة للتعامل مع المنخفض المتوقع اعتبارا من الأربعاء، حيث شكلت 3 لجان عملت منذ نحو أسبوع بشكل مكثف وجابت أنحاء المحافظة كافة، للتأكد من توافر جميع مستلزمات المواطنين.

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وقال مدير صناعة وتجارة المفرق على الصياحين، الثلاثاء، إنه جرى تزويد المخابز بكميات إضافية بمادة الطحين وعددها 160 مخبزا في المناطق كافة، ونفذت جولات على الأسواق التجارية للتأكد من توفر السلع الغذائية بشكل كبير.


وأضاف أنه "جرى التأكيد على محطات المحروقات ووكلات الغاز بالتزويد بكميات إضافية، تحسبا لأي طارئ"، لافتا النظر إلى استجابة أصحاب محطات المحروقات ووكالات الغاز كافة وتزودهم بالكميات المطلوبة.


وبين الصياحين أن الجولات الميدانية التي تقوم بها اللجان شملت مناطق المحافظة كافة، وأخذت بعين الاعتبار أماكن التجمعات السكانية.


ودعا المواطنين إلى عدم التهافت على المخابز والسلع الغذائية، مؤكدا على توافرها بشكل كبير، كما دعاهم إلى ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي تجنبا من الإصابة بفيروس كورونا.(المملكة)

 




 

 


 

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